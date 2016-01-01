رعب فى قطر.. الكورونا يهدد إقامة كأس العالم 2022

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كأس العالم بقطر 2022


أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 بدءوا يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال بعد أن تسبب فيروس كورونا في ركود عالمي كبير خلال الوقت الحالي.

وحسب الوكالة العالمية،حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022، ، أن "كل شيء يبدو غير واضح حاليا، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم".

يذكر أنه من المقرر إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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كما سجلت الوزارة، تعافي 688 شخصا من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 7288 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 وفاة.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"

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