تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا بمصر.. فيديو

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فيروس كورونا

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك خبرا سارا وسيسعد الجميع، موضحًا أن فيروس كورونا سينتهى فى منتصف يوليو القادم.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن خبر اليوم به بشارة وخير، وخلال شهر ونصف ستنتهى الغمة وينتهى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد جميع دول العالم".

وأشار تامر أمين، إلى أن: " الدولة المصرية أعلنت ذلك اليوم و كذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ".

وأوضح تامر أمين، أن الدكتور خالد قال إن هناك زيادة فى عدد المصابين ولكن فى 16 يوليو سنسجل صفر إصابات.

ولفت أمين الي أن، الجميع يجب أن يلتزم بتعليمات الحكومة ويجلس فى البيت.

المصدر: elbalad

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