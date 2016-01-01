انخفاض 7 درجات .. موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد، الجمعة الموافق 22 مايو حتى يوم الجمعة القادمة الموافق 29 مايو، حيث إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
ومن المنتظر يوم الأحد، الموافق 24 مايو، سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.
وعن القاهرة الكبري، فإنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، ومن المنتظر سقوط أمطار يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.
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