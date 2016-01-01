اعلن عبد المنعم شطه عضو اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عن رفع قضيه ضد الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عقب تطاوله عليه اول امس و اتهامه له بالفساد والتواطؤ.
وأضاف شطه لـ صدى البلد أن خالد الغندور تطاول عليه و على مصطفي فهمي السكرتير السابق للكاف ووجه لهما اتهامات بالفساد والتواطؤدون اي مستند رسمي.
وطالب شطه قناة الزمالك بضرورة محاسبة الغندور على تصريحاته و تطاوله على اشخاص شرفاء و الطعن في شرفهم، مشددا على ان ما قام به هو سب وقذف يحاسب عليه القانون.
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التعليقات على بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور
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