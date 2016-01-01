بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور



عبد المنعم شطه عبد المنعم شطه

اعلن عبد المنعم شطه عضو اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عن رفع قضيه ضد الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عقب تطاوله عليه اول امس و اتهامه له بالفساد والتواطؤ.



وأضاف شطه لـ صدى البلد أن خالد الغندور تطاول عليه و على مصطفي فهمي السكرتير السابق للكاف ووجه لهما اتهامات بالفساد والتواطؤدون اي مستند رسمي.



وطالب شطه قناة الزمالك بضرورة محاسبة الغندور على تصريحاته و تطاوله على اشخاص شرفاء و الطعن في شرفهم، مشددا على ان ما قام به هو سب وقذف يحاسب عليه القانون.

قد يعجبك أيضا...

وأردف شطة أنه من السهل عليه رد الاساءه بالاساءه ولكنه لن يسلك هذا الطريق و سيدافع عن نفسه بالقانون، وأن ما حدث يعد خطأ جسيم من قناة الزمالكوتابع أن عمله في الكاف كان في اللجنه الفنية وليس له اي علاقه بـ لجنه المسابقات، وطوال عمله في الكاف لم يتدخل مطلقا في أي قرعة.واختتم انه لا يجوز لـ الغندور ان يتطاول عليه بهذا الشكل.