بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

صورة الخبر: عبد المنعم شطه
عبد المنعم شطه

اعلن عبد المنعم شطه عضو اللجنه الفنية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عن رفع قضيه ضد الاعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عقب تطاوله عليه اول امس و اتهامه له بالفساد والتواطؤ.

وأضاف شطه لـ صدى البلد أن خالد الغندور تطاول عليه و على مصطفي فهمي السكرتير السابق للكاف ووجه لهما اتهامات بالفساد والتواطؤدون اي مستند رسمي.

وطالب شطه قناة الزمالك بضرورة محاسبة الغندور على تصريحاته و تطاوله على اشخاص شرفاء و الطعن في شرفهم، مشددا على ان ما قام به هو سب وقذف يحاسب عليه القانون.

وأردف شطة أنه من السهل عليه رد الاساءه بالاساءه ولكنه لن يسلك هذا الطريق و سيدافع عن نفسه بالقانون، وأن ما حدث يعد خطأ جسيم من قناة الزمالك

وتابع أن عمله في الكاف كان في اللجنه الفنية وليس له اي علاقه بـ لجنه المسابقات، وطوال عمله في الكاف لم يتدخل مطلقا في أي قرعة.

واختتم انه لا يجوز لـ الغندور ان يتطاول عليه بهذا الشكل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90415

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager