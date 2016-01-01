لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد



الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك لقطة مميزة شاهدها اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع بشاير الخير 3.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي الإنسان قام بانقاذ مصور صحفى من الموت، مؤكدًا " السيسي مسك ايد مصور كان هيسقط من شباك".



وأشار تامر أمين، إلى أن: " الرئيس انقذ مصورا قبل أن يسقط من شرفة وحدة سكنية، أثناء تصوير جولة الرئيس في افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية ".

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وأوضح تامر أمين، أن الرئيس السيسى إنسان قبل أى شئ، وهذه المواقف جميلة جدًا، واعرب تامر أمين عن سعادته لما قام به الرئيس اليوم.ولفت تامر أمين أن، الرئيس السيسي يفتتح مشروعات كثيرة ومفرحة، وفى نفس الوقت الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب وكورونا.