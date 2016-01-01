قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك لقطة مميزة شاهدها اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع بشاير الخير 3.
وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي الإنسان قام بانقاذ مصور صحفى من الموت، مؤكدًا " السيسي مسك ايد مصور كان هيسقط من شباك".
وأشار تامر أمين، إلى أن: " الرئيس انقذ مصورا قبل أن يسقط من شرفة وحدة سكنية، أثناء تصوير جولة الرئيس في افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية ".
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التعليقات على لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد
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