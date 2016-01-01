لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

صورة الخبر: الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت
الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك لقطة مميزة شاهدها اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروع بشاير الخير 3.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي الإنسان قام بانقاذ مصور صحفى من الموت، مؤكدًا " السيسي مسك ايد مصور كان هيسقط من شباك".

وأشار تامر أمين، إلى أن: " الرئيس انقذ مصورا قبل أن يسقط من شرفة وحدة سكنية، أثناء تصوير جولة الرئيس في افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية ".

وأوضح تامر أمين، أن الرئيس السيسى إنسان قبل أى شئ، وهذه المواقف جميلة جدًا، واعرب تامر أمين عن سعادته لما قام به الرئيس اليوم.

ولفت تامر أمين أن، الرئيس السيسي يفتتح مشروعات كثيرة ومفرحة، وفى نفس الوقت الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب وكورونا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي ينقذ مصورا صحفيا من الموت.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44671

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager