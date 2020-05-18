أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على إتاحة رابط اليكترونى يمكن من خلاله أولياء الأمور تسجيل رغبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات فقط فى الفترة من 1/6/2020 وحتى 15/6/2020 بجانب التقديم الورقى وفقًا للمواعيد والشروط والإجراءات كما وردت بنشرة قبول رياض الاطفال للعام 2020-2021 التى اعتمدها معالى المحافظ بتاريخ 18/5/2020 .
وياتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين وإستمرارًا للجهود التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم من إجراءات احترازية لمواجهة أى تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأشار وكيل تعليم البحيرة الى أنه على من يرغب التقدم إلكترونيًا من الرابط التالى :
https://forms.gle/5JTuCsKo3WniKbgGA
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التعليقات على تعليم البحيرة: إتاحة التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة
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