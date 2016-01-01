قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن طلاب الدراسات العليا مستمرون في سير العملية التعليمة عن بعد عبر منصات التعليم .
وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أن من المقرر في كلية الصيدلة سوف يمتحنون في شهر سبتمبر وأكتوبر لذلك هم مستمرون بطريقة تفعالية مع أساتذة الكلية بشكل منظم عن طريق رفع المحاضرات أونلاين .
أقرأ ايضا :
دراسة بجامعة بنها عن إدارة المياه الجوفية في وادي بدع بالعين السخنة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق