وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد

صورة الخبر: صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس


قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن طلاب الدراسات العليا مستمرون في سير العملية التعليمة عن بعد عبر منصات التعليم .

وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أن من المقرر في كلية الصيدلة سوف يمتحنون في شهر سبتمبر وأكتوبر لذلك هم مستمرون بطريقة تفعالية مع أساتذة الكلية بشكل منظم عن طريق رفع المحاضرات أونلاين .

أقرأ ايضا :
دراسة بجامعة بنها عن إدارة المياه الجوفية في وادي بدع بالعين السخنة

وأكد انهم سوف يمتحنون بعد انتهاء مرحلة تعليق الدراسة طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات ونلتزم جميعا بمثل هذه القرارات التي تصب جميع في مصلحة الطلاب .

الجدير بالذكر أنه قرر المجلس الاعلي للجامعات بشأن طلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14870

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager