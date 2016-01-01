وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد

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قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن طلاب الدراسات العليا مستمرون في سير العملية التعليمة عن بعد عبر منصات التعليم .



وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أن من المقرر في كلية الصيدلة سوف يمتحنون في شهر سبتمبر وأكتوبر لذلك هم مستمرون بطريقة تفعالية مع أساتذة الكلية بشكل منظم عن طريق رفع المحاضرات أونلاين .



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وأكد انهم سوف يمتحنون بعد انتهاء مرحلة تعليق الدراسة طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات ونلتزم جميعا بمثل هذه القرارات التي تصب جميع في مصلحة الطلاب .الجدير بالذكر أنه قرر المجلس الاعلي للجامعات بشأن طلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.