نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن

صورة الخبر: نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، إلى أن عملية إعلان نتيجة الإعدادية ستتم بعد الانتهاء من تصحيح جميع المشروعات البحثية ورصدها واعتمادها من محافظ الغربية.

اقرأ أيضا | ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق قبول رياض الأطفال بمدارس القاهرة

وعلى جانب آخر .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه سيتم إعلان جميع نتائج صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم السبت القادم الموافق 23 مايو 2020 بالمدارس.

وشددت المديرية على أن تقوم كل مدرسة بإعلان نتائجها على صفحاتها الرسمية تيسيرا على أولياء الأمور ولمنع التكدس والازدحام.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47282

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager