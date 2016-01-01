نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.



وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.



وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، إلى أن عملية إعلان نتيجة الإعدادية ستتم بعد الانتهاء من تصحيح جميع المشروعات البحثية ورصدها واعتمادها من محافظ الغربية.

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اقرأ أيضا | ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق قبول رياض الأطفال بمدارس القاهرةوعلى جانب آخر .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أنه سيتم إعلان جميع نتائج صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يوم السبت القادم الموافق 23 مايو 2020 بالمدارس.وشددت المديرية على أن تقوم كل مدرسة بإعلان نتائجها على صفحاتها الرسمية تيسيرا على أولياء الأمور ولمنع التكدس والازدحام.