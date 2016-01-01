أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.
وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.
وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، إلى أن عملية إعلان نتيجة الإعدادية ستتم بعد الانتهاء من تصحيح جميع المشروعات البحثية ورصدها واعتمادها من محافظ الغربية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس الغربية.. اعرف موعدها الآن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق