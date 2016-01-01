ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟"
وفي إجابته على السؤال، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع، فمن وجبت عليه النفقة لا يجوز إخراج الزكاة له فتشبه الزكاة كأنه يخرجها لنفسه.
وأكد أن الابن بعد الزواج يصبح في استقلال عن غيره من الناحية المالية والاجتماعية فهو مسئول عن نفسه وأسرته.
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التعليقات على حكم إخراج الزكاة للابن المتزوج.. تعرف على رأي الإفتاء.. فيديو
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