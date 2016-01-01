قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الانسان في العصر الحديث عنده أزمة في أن نشاطه سبق فكره.. يعمل قبل ما يفكر.
وأوضح جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الأولى، أن هذه النفس عندما يسبق تفكيرها نشاطها.. عليها حسن التأمل واتخاذ القرار السليم.
واستشهد بقوله تعالى "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ، مضيفا: النفس الحكيمة تتجلى عليها رحمات ربانية .
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التعليقات على علي جمعة يوضح أزمة الإنسان في العصر الحديث.. فيديو
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