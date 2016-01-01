أعلن مصدر طبي لمراسل وكالة "تاس" اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة تيليغرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله للعلاج في موسكو.
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التعليقات على نقل قديروف إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
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