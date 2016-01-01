تعتنى جميع الفتيات والسيدات بانفسهم قبل العيد، من أجل اطلالة رائعة فإذا كنت من ضمن هؤلاء اصنعى هذا الماسك الطبيعي للشعر من أجل التغيير و حل جميع مشاكل الشعر.
قدمت خبيرة التجميل شيري محمد خلطة طبيعية بمكونات من مطبخك تجعل شعرك يطول سريعا.
تتكون من 3 ملاعق كبيرة حلبة، ونصف لتر مياه، 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة، ملعقة كبيرة زيت خروع، ملعقة كبيرة زيت لوز حلو، ملعقة كبيرة زيت زيتون.
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التعليقات على قبل العيد.. كيف تعتني بشعرك
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