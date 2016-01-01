قبل العيد.. كيف تعتني بشعرك

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قبل العيد.. كيف تعتني بشعرك

تعتنى جميع الفتيات والسيدات بانفسهم قبل العيد، من أجل اطلالة رائعة فإذا كنت من ضمن هؤلاء اصنعى هذا الماسك الطبيعي للشعر من أجل التغيير و حل جميع مشاكل الشعر.

قدمت خبيرة التجميل شيري محمد خلطة طبيعية بمكونات من مطبخك تجعل شعرك يطول سريعا.

تتكون من 3 ملاعق كبيرة حلبة، ونصف لتر مياه، 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة، ملعقة كبيرة زيت خروع، ملعقة كبيرة زيت لوز حلو، ملعقة كبيرة زيت زيتون.

يمكنك وضع الخليط على شعرك لمدة ساعة أو نصف حسب الرغبة وغسلة بالطريقة المعتادة وتجفيفة سريعا.

عليك ملاحظة الشعر جيدا و تلاحظين النتيجة بعد التكرار أكثر من مرة.

المصدر: elbalad

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