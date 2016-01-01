

قبل العيد.. طرق تجعل قدميك كالحرير قبل العيد.. طرق تجعل قدميك كالحرير

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة وتحتاج ربة المنزل لجعل قدميها كالحرير والاهتمام بنفسها، لذلك تقدم خبيرة التجميل هند محمد طريقة عمل ماسك القدمين يجعلها كالحرير.



الخطوة الأولى:

انقعي قدميك في حوض خاص مملوء بماء دافئ مضاف إليه ملعقة من الشامبو الخاص بكِ + عصير ليمونة، وذلك ليكسب القدم نعومة وبياضا وترطيبا ولكي تتمتعي بأقصى درجة من الترطيب، أضيفي جلسرين طبى لهما بعد ذلك أخرجيهما من الماء، وجففيهما بالفوطة، وفقا لما أوضحته خبيرة الأبراج.



الخطوة الثانية:

أحضرى حجر القدم، ودلكي به قدمك جيدا لإزالة الجلد الزائد تماما حتى يصل جلدك الجلد للون الأحمر الوردى.

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الخطوة الثالثة:احضرى فرشاة خاصة بالقدم وضعى رجلك فى المياه مرة أخرى وابدئى بإزالة الجلد الزائد مكان استخدام الحجر.الخطوة الرابعة:استخدمي أدوات العناية بالقدم وهى كالآتى:زيت البشرة، قصاصة الأظافر، قصاصة الجلد الزائد، مزيل طلاء الأظافر، ملمع الأظافر، مبرد.الخطوة الخامسة:تحتاج قدميكِ إلى كريم مرطب، لوشن، جلسرين بالليمون، فازلين لترطيبها كل يوم، وبهذه الخطوات الخمس سوف تجعلين لقدمك مظهرا وملمسا رائعا.