قبل العيد.. طرق تجعل قدميك كالحرير

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة وتحتاج ربة المنزل لجعل قدميها كالحرير والاهتمام بنفسها، لذلك تقدم خبيرة التجميل هند محمد طريقة عمل ماسك القدمين يجعلها كالحرير.
الخطوة الأولى:
انقعي قدميك في حوض خاص مملوء بماء دافئ مضاف إليه ملعقة من الشامبو الخاص بكِ + عصير ليمونة، وذلك ليكسب القدم نعومة وبياضا وترطيبا ولكي تتمتعي بأقصى درجة من الترطيب، أضيفي جلسرين طبى لهما بعد ذلك أخرجيهما من الماء، وجففيهما بالفوطة، وفقا لما أوضحته خبيرة الأبراج.
الخطوة الثانية:
أحضرى حجر القدم، ودلكي به قدمك جيدا لإزالة الجلد الزائد تماما حتى يصل جلدك الجلد للون الأحمر الوردى.
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