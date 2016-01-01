الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك



حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي

كشف نادي الصفاقسي التونسي، حقيقة اقتراب مدافعه حمزة المثلوثي من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع " فوت 24"، أن نادي الزمالك سبق أن أبدى رغبته في التعاقد مع حمزة المثلوثي، خلال الفترة القادمة.



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وقال مصدر بنادي الصفاقسي في تصريحات للموقع التونسي، أن النادي لم يتلق أي عروض بشأن ضم حمزة المثلوثي.وأضاف المصدر، أن حمزة المثلوثي أعرب عن رغبته في البقاء مع الصفاقسي حال عدم وصول أي عروض أجنبية لضمه.وتابع المصدر، أنه في حال تلقى المثلوثي عروضًا أجنبية، فأن إدارة النادي ستجلس مع اللاعب لمناقشة وضعيته المادية وما سيقدمه اللاعب لفريقه قبل المغادرة.يذكر أن النشاط الكروي متوقف حاليًا في تونس، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.