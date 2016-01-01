الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

صورة الخبر: حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

كشف نادي الصفاقسي التونسي، حقيقة اقتراب مدافعه حمزة المثلوثي من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع " فوت 24"، أن نادي الزمالك سبق أن أبدى رغبته في التعاقد مع حمزة المثلوثي، خلال الفترة القادمة.

اقرأ ايضا.. الزمالك يتمسك بقائمة اللاعبين الأجانب دون تغيير

وقال مصدر بنادي الصفاقسي في تصريحات للموقع التونسي، أن النادي لم يتلق أي عروض بشأن ضم حمزة المثلوثي.

وأضاف المصدر، أن حمزة المثلوثي أعرب عن رغبته في البقاء مع الصفاقسي حال عدم وصول أي عروض أجنبية لضمه.

وتابع المصدر، أنه في حال تلقى المثلوثي عروضًا أجنبية، فأن إدارة النادي ستجلس مع اللاعب لمناقشة وضعيته المادية وما سيقدمه اللاعب لفريقه قبل المغادرة.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف حاليًا في تونس، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

المصدر: موقع " فوت 24"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37074

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager