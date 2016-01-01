قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراضه اماكن ومشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية بالإسكندرية، معترضًا على شكل المعدات المهملة والتى لا تليق بمصر.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى لفاعليات افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بعرض صور الموقع مرة أخرى، وقال لوزير النقل " انت راضى بكدة؟، أنت فى الجيش كنت بتسيب المعدات كدة وكان المنظر كدة؟ ما ينفعش نسيب كل حاجة على الوضع دة؟.
وضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.
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التعليقات على السيسي يحرج وزير النقل على الهواء: أنت راضى بكدة؟.. فيديو
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