أجرت قناتا "العربية" و"الحدث" حوارا مع أحد أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش الذي كان المرشح المحتمل لخلافة التنظيم بعد أبو بكر البغدادي، وخلال اللقاء كشف أن قيادات داعش وبطلب من البغدادي راجعت أفكار التنظيم بعد أن خسرت العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة.
فمع استمرار العمليات العسكرية لملاحقة تنظيم داعش، كشف جهاز المخابرات العراقي، في لقاء حصري لـ"العربية" و"الحدث" عن أهم قيادات داعش وأخطرهم الموجودة خلف الأسوار منذ مدة للاستجواب.. إنه عبد الناصر قرداش، المقرب من أبوبكر البغدادي وذو المعرفة بالخليفة المزعوم الجديد عبدالله قرداش.
عبدالناصر قرداش، المولود في الموصل استلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبوعمر البغدادي وصولا إلى أبو بكر البغدادي، وأشرف على عدة عمليات عسكرية في سوريا والأراضي العراقية، ويُعرف بتشدده وقربه من القيادات العربية في التنظيم.
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التعليقات على خليفة البغدادي للعربية: التنظيم راجع أفكاره بسبب الخسائر
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