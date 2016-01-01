منها ضيق التنفس والدوخة.. 8 أعراض تنذرك بنقص فيتامين ب 12



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12

فيتامين b12 قابل للذوبان في الماء ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ومتاح كمكمل غذائي ويوجد فيتامين ب 12 بأشكال عديدة ويحتوي على الكوبالت المعدني.



وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أعراض نقص فيتامين ب 12 :



شحوب الوجه

التعب والوهن

الشعور بوخذ بالاصابع ( التنميل )

ثقل ملحوظ في الحركة وتعب اعصاب

التهاب اللثة وقرحة الفم

ضيق التنفس والدوخة

اضطرابات الرؤية

تغيرات في المزاج

