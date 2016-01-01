منها ضيق التنفس والدوخة.. 8 أعراض تنذرك بنقص فيتامين ب 12

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فيتامين ب 12

فيتامين b12 قابل للذوبان في الماء ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ومتاح كمكمل غذائي ويوجد فيتامين ب 12 بأشكال عديدة ويحتوي على الكوبالت المعدني.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أعراض نقص فيتامين ب 12 :

شحوب الوجه
التعب والوهن
الشعور بوخذ بالاصابع ( التنميل )
ثقل ملحوظ في الحركة وتعب اعصاب
التهاب اللثة وقرحة الفم
ضيق التنفس والدوخة
اضطرابات الرؤية
تغيرات في المزاج

المصدر: elbalad

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