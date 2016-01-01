حكاية مسعف تعرض للإهانة والتنمر وكسر ذراعه بسبب نقل حالة كورونا.. فيديو

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المسعف المعتدى عليه

قال محمود لطفى بشير، مسعف بالمركز العام للإسعاف، إنه أثناء انتظاره نزول مصاب ونقله للمستشفى طلب من قائدي إحدى السيارات الانتظار قليلا لكنه فوجئ باعتداء ثلاثة أشخاص عليه بشكل وحشي.

وأضاف بشير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه تعرض للسب والقذف ومحاولة للاعتداء الوحشى عقب طلبه من ركاب إحدى السيارات الانتظار قليلًا حتى ينقل المصاب.

وتابع مسعف بالمركز العام للإسعاف أنه تم الإعتداء عليه بشكل كبير مما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه وجرح برأسه.

وأشار محمود لطفي بشير إلى أنه قد شعر بمرارة كبيرة بعد ما قيل له قبل الاعتداء عليا حيث قال لي "خليك بعيد، فقلت ليه هو أنا جرب، فقال لى أه أكثر من الجرب".

وقال مسعف بالمركز العام للإسعاف انني لم اتمكن من أخذ أرقام لوحة السيارة وهذا ما جعلنى لا اتقدم ببلاغ".

المصدر: elbalad

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