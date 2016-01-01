خاص وزير الرياضة لـ في الجول: نتابع تجربة الدوري الألماني للاستفادة منها.. و15 يونيو عودة التدريبات



أشرف صبحي وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن كافة المسؤولين يتابعون عن كثب تجربة استئناف الدوري الألماني لنشاطه لمعرفة إيجابيات وسلبيات التجربة في ظل تفشي فيروس كورونا استعدادا لاستئناف نشاط الدوري المصري.



وتحدث أشرف صبحي لـFilGoal.com: "في الـ15 من يونيو سنشهد عودة التدريبات بشكل جزئي كما أقر مجلس الوزراء وندرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيقوم بها".



وواصل "اتحاد الكرة عليه الآن أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط".

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وعن اجتماعه مع اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء قال: "كل اتحاد منوط بوضع الاجراءات الخاصة به أما إعداد من تأهل لأولمبياد طوكيو فهذا شأن خاص بين الوزارة واللجنة الأولمبية".وأتم وزير الرياضة حديثه "نحن نعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الصحة واللجان الطبية المختلفة تمهيدا لإعادة النشاط".من جانبه تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لـFilGoal.com قائلا: "قرار عودة النشاط هو قرار دولة ونحن فقط نعمل على تجهيز الخاطة بكافة المحاور الخاصة بها حتى نكون على أهبة الاستعداد حال اتخاذ القرار".وأضاف "سيعود النشاط بتدريبات جزئية حتى لا يصاب أي شخص خاصة هؤلاء من تأهلوا لأولمبياد طوكيو فنحن نهتم بهم للغاية كي يستعيدوا لياقتهم بأفضل طريقة بعد فترة التوقف".وعن هل اللجنة الأولمبية تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال: "نحن لا نخاطب الاتحاد الدولي أبدا".وأتم "نحن نخاطب اتحاد الكرة فقط والانتخابات المقبلة ستكون مدة المجلس سنة واحدة لأنها انتخابات تكميلية ومن بعدها تقام انتخابات مرة أخرى عادية".