أجرى لاعبو ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، في مقر تدريبات الفريق في "ميلوود" التمارين الجماعية الأولى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشر "الريدز" عبر حسابه الرسمي فيديوهات وصورا لبعض نجومه توثق لحظة حضورهم لمركز التدريبات وبعضا من تدريباتهم على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.
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التعليقات على شاهد.. صلاح وزملاؤه يجرون الحصة التدريبية الأولى منذ أكثر من شهرين
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