قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتمعت اليوم وقررت تعديل الإجراءات المتخذة خلال فترة عيد الفطر.
وأعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء عن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد - الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصي الوبائي، وضرورة الحد من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.
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التعليقات على الأردن يعلن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة
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