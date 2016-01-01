مابيصرفوش علينا بعد كورونا .. أغرب دعاوى الزوجات للطلاق في محاكم الأسرة



دعاوى الزوجات للطلاق في محاكم الأسرة دعاوى الزوجات للطلاق في محاكم الأسرة

استقبلت محاكم الأسرة دعاوي كثيرة أقامتها زوجات لطلب الطلاق والخلع من أزواجهن ،لكن الأغرب خلال الفترة الحالية ،كانت دعويين إستقبلتهما محكمة الأسرة بمدينة نصر ، لزوجتين طلبتا الطلاق من أزواجهنا ، لكن السبب كان غرييا حيث اتفقتا علي أنهما "مابيصرفوش علينا بعد كورونا ".



الدعاوي وبعد الإطلاع علي مضمونها ،تتلخص في أن الزوجة ح.ن 40سنة ربة منزل أقامت دعوي طلاق ضد زوجها ،مؤكدة أنه لاينفق علي الأسرة ، بعد أن توقف عمله بسبب إجراءات فيروس كورونا .



تقول الزوجة "بداية انا لست ندلة ،أو قليلة الأصل ، انا أم لـ 3 بنات في أعمار سنية مختلفة ،كلهن في التعليم ،زوجي كان يعمل في أعمال حرة ،لكن توقف عمله بسبب إجراءات كورونا ، وأصبح جليس البيت "

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وتضيف "طلبت منه أكثر من مرة البحث عن عمل أخر ،إلا أنه رفض وقام بضربي ، وتركنا أنا وبناتي ، دون أكل أو شرب ، وذلك لمدة إسبوعين ،وذهب عند والدته ولم يعد الي المنزل ،واكتفي فقط بإرسال بعض المستلزمات ،التي لاتسمن ولاتغني من جوع "وتقول الزوجة " لم أستطع الإستمرار علي هذا الوضع ،قررت ترك المنزل ، وذهبت الي منزل عائلتي ، وبعد تشاور مع والدي، قررت الطلاق ، رفض زوجي اكثر من مرة الطلاق، لذلك لجأت إلي محكمة الأسرة لطلب الطلاق .الدعوي الثانية ، لزوجة 42 سنه ربة منزل اقامت دعوي نفقة ضد زوجها ، بعد أن توقف عن إرسال الأموال لها ولأولاده في ظل إنتشار فيروس كورونا .تقول الزوجة " إتفقت انا وزوجي علي الطلاق الودي ، وإتفقنا كذلك علي إنهاء كافة المشاكل بشكل ودي ،دون اللجوء للمحاكم ،حيث أننا اقارب ،وكان من ضمن الإتفاق إرسال أموال شهرية للإنفاق علي أسرته المكونه من 3 أطفال في مدارس مختلفة ".وتضيف "إستمر زوجي في الإنفاق بشكل مستمر ، لكن بعد إنتشار فيروس كورونا ،توقف عن إرسال المبلغ المتفق عليها ، وقرر إرسال نصف المبلغ ،الذي لايكف جزء من مصاريف الأطفال ".وتقول الزوجة " تقبلت ظروفه ، خاصة وانه كان يعمل في أكثر من مهنة حيث توقف عن العمل ،بعد إجراءات كورونا ".وتضيف "مر اكثر من شهر ،لكن المبلغ لم يعد يكف ،وانا لم أعد اتحمل المعيشة ،والمبلغ لم يكف جزء من احتياجاتنا ".وتقول " قررت اللجوء للمحاكم ،للحصول علي حياة لأسرتي بعد أن أصبحنا في مهب الريح ".