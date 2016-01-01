"منبر من لا منبر له".. هكذا تصف قناة الجزيرة القطرية نفسها، وأمام هذا التعهد الإعلامي فتحت الجزيرة أبوابها لمن لا مهنة له، فصارت القناة وموقعها بوابة لبث الأفكار المتطرفة من قبل الجماعات الإرهابية لتأييد رءوس الإرهاب مثل هشام العشماوي، في مقالٍ كتبه مصطفى البدري الذي يعرف نفسه عبر موقع الجزيرة بأنه باحث وداعية إسلامي. عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية.
كتب البدري في مقاله الذي نشره عبر موقع الجزيرة في 14 مايو الجاري تحت عنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار"، يتحدث فيه عن أن الإرهابي هشام عشماوي رمز من رموز المعارضة الإسلامية - على حد زعمه .
في مقاله - المحذوف لاحقا – صنف البدري الإرهابيين هشام عشماوي وعماد عبد الحميد ورفاعي سرور على أانهم رموز للمقاومة وشخصيات إسلامية بارزة .. وزعم أن مسلسل الاختيار يشوه أبطال المقاومة المسلحة ضد الجيش المصري.
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التعليقات على الجزيرة تفضح نفسها.. قصة المقال المحذوف من مدونتها الداعم للإرهابي هشام عشماوي
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