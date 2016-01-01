بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الاهلي .. تفاصيل

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صورة الخبر: نادي بيراميدز
نادي بيراميدز

أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وعلم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل النادي، ان شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي وقع رسميا لنادي بيراميدز فى الفترة الماضية .

وشدد المصدر ، علي ان بيراميدز انهي كافة الامور المادية مع شريف اكرامي وفى انتظار إعلان اتمام الصفقة خلال الفترة القادمة .

وتمكن ادارة نادي بيراميدز من خطف 3 لاعبين من الاهلي فى اخر سنتين ، وهم عبدالله السعيد واحمد فتحي واخيرا شريف اكرامي .

وانتقل احمد فتحي لنادي بيراميدز فى شهر ابريل الماضي فى صفقه انتقال حر من النادي الاهلي ، ووقع 3 مواسم مقابل 16 مليونا فى الموسم الواحد .

ونجح فريق بيراميدز فى ضم عبدالله السعيد في يوم 4 يناير 2019 قادمًا من اهلي جدة من الدوري السعودى .

المصدر: elbalad

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