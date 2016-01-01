أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
وعلم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل النادي، ان شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي وقع رسميا لنادي بيراميدز فى الفترة الماضية .
وشدد المصدر ، علي ان بيراميدز انهي كافة الامور المادية مع شريف اكرامي وفى انتظار إعلان اتمام الصفقة خلال الفترة القادمة .
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التعليقات على بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الاهلي .. تفاصيل
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