صحي ومفيد.. طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة



سموزي الموز بالقرفة سموزي الموز بالقرفة

نصحت الشيف دارين شاكر بصنع مشروبات السموزي المختلفة حسب ما تفضله الأسرة من فاكهة وعصائر وإضافة المكونات التي تقبلها، لذا فقدمت طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة، فهو يعطي الجسم طاقة وحيوية ويمنحه النشاط، وذلك لما تحتويه طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة من مكونات مفيدة وغنيه للجسم.



وقت التحضير: 10 دقائق



يعتبر شرب العصائر الطبيعية وتناول الفاكهة في الأوقات العادية وخاصة في شهر رمضان مطلوب بشكل كبير، خصوصا مع ارتفاع درجات حرارة الصيف أمرا مهما للغاية الجسم الراحة، ويمنع الشعور بالخمول والكسل، وتساعد في عملية الهضم، وإليكم طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة بالتفصيل..

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