المخابرات العراقية تلقي القبض على خليفة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي لقيادة تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت وسائل إعلامية حكومية عن الجهاز قوله الأربعاء، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".
وأضاف إن "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".
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