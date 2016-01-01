المخابرات العراقية تلقي القبض على خليفة البغدادي

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خليفة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي لقيادة تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وسائل إعلامية حكومية عن الجهاز قوله الأربعاء، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

وأضاف إن "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قتل على يد القوات الأميركية في غارة بمدينة إدلب السورية.

ولم يكشف جهاز المخابرات عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وأضاف بيان المخابرات أن "قرداش شغل مناصب قيادية في التنظيم منذ أيام الزرقاوي، وحتى شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في أيام البغدادي، وقاد معارك الباغوز"، وفقا لمصادر عراقية.

المصدر: skynewsarabia

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