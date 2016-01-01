جامعة بدر تعلن بدء التسجيل الإلكترونى للطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلياتها



جامعة بدر جامعة بدر



أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، أن إدارة الجامعة فتحت باب الالتحاق الإلكترونى للطلاب للعام الدراسى (2020 - 2021) "أونلاين" على موقعها buc.edu.eg للطلاب الراغبين باللإتحاق فى الجامعة سواء مصريين أو الأجانب، بكلياتها المختلفة من خريجى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والدولية والإزهرية.



وأوضح أن تلك الخطوة بسبب ما تمر به البلاد والعالم من جراء تفشى وباء فيروس "كورونا"، والالتزام بمعايير الصحة العالمية فى التباعد الاجتماعى.



أضاف رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الجامعة فتحت باب التقديم للكليات التابعة لها وهى: " الطب البشرى، العلاج الطبيعى، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، اللغات والترجمة، الفنون التطبيقية، الهندسة والتكنولوجيا، التمريض، الفنون السينمائية والمسرحية، الطب البيطرى"، كما تستعد الجامعة لإفتتاح كليات "الحقوق، السياسة والعلاقات الدولية، العلوم الصحية التطبيقية، البايوتكنولوجى".. وذلك فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستصدار قرارات بدأ التشغيل للعام الدراسى المقبل.

قد يعجبك أيضا...

أشار الدكتور كمال، أنه بالنسبة للطلبة الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية والتى لم تظهر نتيجتهم حتى الأن، عليهم ملئ جميع البيانات فى الأبلكيشن على الموقع، وترك الخانات الخاصة بنتائجهم لحين حصولهم على الشهادات بعد إستخراجها من قبل وزارة التربية والتعليم أو الجهات الدولية المعتمدة فى هذا الشأن، مشيرًا أنه يجب على الطلاب فى هذة الحالة تحميل شهادة الميلاد و الرقم القومى كخطوة أساسية لعبور مرحلة تحميل المستندات.أكد رئيس الجامعة، أن موقع الجامعة buc.edu.eg يوجد به كل ما يريده الطالب من معلومات عن الجامعة وبرامجها التعليمية وأقسامها العلمية وأنشطتها الطلابية و خدماتها المجتمعية.