التعليم: الطلاب الحاصلون على أقل من 50% في نتيجة البحث والممتنعون عن تسليمه سيمتحنون في الدور الثاني



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أن امتحانات الدور الثاني سوف تعقد لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية الذين لم يحصلوا على 50% في البحث ، وكذلك الطلاب الذين لم يقدموا مشروع بحثي.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الدور الثاني سوف تعقد اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ان هذه الامتحانات سوف تعقد فيما درسه الطالب في الترم الثاني حتى 15 مارس 2020.

