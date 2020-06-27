شاهد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "المعدلة"

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ينشر موقع صدى البلد الاخباري ، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 ، بعد ان تم اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل.



و وفقا لجداول الامتحان التي اعتمدها وزير التربية والتعليم ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.



وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

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اقرأ أيضا | وزير التعليم: 14 هو الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل لجان الثانوية العامةوتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.يذكر أن التعليم الفنى يضم أربع نوعيات من الدراسة (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى) وكل نوعية تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات، موضحًا أن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم التجارى 115 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم الفندقى 248 اختبارًا، أما امتحانات التعليم الصناعى فيبلغ عددها 1474 امتحانًا، بإجمالى 2025 امتحانًا مما يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداول الامتحانات وتصحيحها.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أوضحت الوزارة أنه سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.جدير بالذكر أن ، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 تأجل حتى الان مرتين وهو ما يحدث لأول مرة في مصر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد .حيث كان قد اعتمد وزير التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة يوم 19 مارس 2020 ، و وقتها أعلنت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020.ثم عاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم وأعلن يوم 25 ابريل 2020 ، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠.وفي يوم 17 مايو 2020 ، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمرة الثانية عن تأجيل موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، حيث قال تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 30 يوليو 2020.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم السبت 25 يوليو 2020 وتنتهي يوم الخميس 13 اغسطس 2020 .وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية سوف يتخللها اجازة عيد الاضحى المبارك.