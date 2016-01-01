تعرف على قصة النملة الشجاعة التي غيرت طريق جيش بالكامل.. فيديو

حكى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة النملة الشجاعة التي غيرت طريق جيش بأكلمه، ضمن برنامج "قصة وعبرة" الذي يقدمه موقع صدى البلد، يوميا في شهر رمضان، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الطويل، في حكايته للقصة، إن سيدنا سليمان عليه السلام، كان سائرا مع جنوده ذات مرة فإذا به يسمع صوت نمة وكان الله تعالى علمه لغة الطيور والحيوانات
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وأضاف، أن سيدنا سليمان سمع صوت النملة تخبر باقي النمل بأن يدخلوا مساكنهم حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده، كما ورد في قوله تعالى "حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ".
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