تعرف على قصة النملة الشجاعة التي غيرت طريق جيش بالكامل.. فيديو



الشيخ عبد القادر الطويل الشيخ عبد القادر الطويل

حكى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة النملة الشجاعة التي غيرت طريق جيش بأكلمه، ضمن برنامج "قصة وعبرة" الذي يقدمه موقع صدى البلد، يوميا في شهر رمضان، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



وقال الطويل، في حكايته للقصة، إن سيدنا سليمان عليه السلام، كان سائرا مع جنوده ذات مرة فإذا به يسمع صوت نمة وكان الله تعالى علمه لغة الطيور والحيوانات



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وأضاف، أن سيدنا سليمان سمع صوت النملة تخبر باقي النمل بأن يدخلوا مساكنهم حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده، كما ورد في قوله تعالى "حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ".

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وتابع: فما كان من سيدنا سليمان إلا أنه ابتسم من مما فعلته هذه النملة وحرصها الشديد على حمايى باقي النمل، فما كان منه إلا أنه استدار بالجيش وتحول إلى طريق أخروأشار إلى أن دور النملة وغن كانت ضعيفة إلا أنه كان سببا في تغيير مسار جيش بأكمله فهذه النملة لو فكرت في حالها فقط كانت ستنجو بنفسها إلا أن قبيلتها لن تنجووأكد أنه ينبغي علينا في الظروف التي نعيش فيها أن نسلك هذا المسلك ونلتزم مساكننا حتى ننجو من جائحة كورونا وننجو منها بسلام وأمان نحن وغيرنا في المجتمعوذكر أن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وفعل ما لا يحافظ على النفس البشرية يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية