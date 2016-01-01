أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها وتجارتها غير المشروعة.
وجاء في بيان حكومة المدينة، اليوم الأربعاء : "تم فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية ومنتجاتها، وينطبق الحظر على جميع الحيوانات البرية، بما في ذلك وتلك المدرجة في قائمة الحيوانات المحمية من قبل الدولة، والمدرجة في قائمة الحيوانات ذات القيمة الاقتصادية أو العلمية الهامة، والحيوانات التي تنمو وتتكاثر في الظروف الطبيعية وكذلك على الحيوانات البرية التي يربيها البشر".
ووفقا للوثيقة، يُحظر صيد الحيوانات البرية تماما، كما يُحظر تربية الحيوانات البرية، التي تخضع لحماية الدولة لغرض الاستهلاك في الغذاء.
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التعليقات على سلطات ووهان تصدر قرارا فيما يخص الحيوانات البرية
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