

أول تعاون حكومي بين أمان وشركة المحاريث والهندسة لتقسيط المنتجات وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني أول تعاون حكومي بين أمان وشركة المحاريث والهندسة لتقسيط المنتجات وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني

استمراراً لتوسعاتها وانتشارها في كل المحافظات، وقعت أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، بروتوكول تعاون مع شركة المحاريث والهندسة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة فى توفير الجرارات الزراعية وبعض الآلات للسوق المصري من الخارج.



وقع بروتوكول التعاون كلا من المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية.



ويهدف هذا التعاون إلى توفيرشركة أمان لخدمات تمويلية تشمل تقسيط منتجات شركة المحاريث وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني لديها في كل الفروع التابعة لشركة أمان المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 250 فرعاً.

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وعلى نحو آخر ستقوم شركة المحاريث ببيع منتجات أمان من الإلكترونيات والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات المكملة داخل 5 فروع لشركة المحاريث، ومن المنتظر تعميم التجربة في كل الفروع بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني في كل الفروع التابعة لشركة المحاريث المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.ويأتي التوقيع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنشيط التسويق بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية لشركاتها التابعة من خلال إنشاء وحدة مركزية للتسويق وتطوير الأعمال في الشركات القابضة لتعزيز التسويق والأعمال بالشركات التابعة لتعظيم الإيرادات وتحسين التسويق.وتعقيبا على هذا التعاون، أكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية على سعادته بالثقة التي منحتها شركة المحاريث، حيث يعتبر هذا التعاون هو أول تعاون حكومي بين أمان وشركة حكومية، حيث تسعى أمان من خلال هذا التعاون المشترك إلى توفير كافة احتياجات عملاء شركة المحاريث من خلال فروع شركة أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تقوم بتقديم خدمات التقسيط ودفع الفواتير من خلال 250 فرع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تستهدف آلاف من العملاء، مشيرا أن هذا التعاون الجديد سيعظم محفظة أمان الاستثمارية ويفتح مجالات جديدة للتقسيط بما سيحقق رؤية شركة أمان والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحول تحقيق الشمول المالي للمواطنين.وأضاف مغازى أن هذا التعاون يساعد على تنشيط المبيعات بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على عملاء الشركة من خلال توفير الخدمات التمويلية واستقطاب شريحة أكبر من العملاء التي تعتمد كليا علي التقسيط لتوفير الأجهزة المنزلية.جدير بالذكر أن شركة أمان هي إحدي شركات رايه القابضة، والتي تأسست في عام 2016 بهدف تحقيق رؤيه الشمول المالي عن طريق ثلاث شركات، وهم أمان للدفع الالكتروني وأمان للخدمات المالية وأمان للتمويل متناهي الصغر، لتوفير حلول مالية مناسبة، سريعة ومتنوعة للأفراد الذين ليس لديهم إمكانية الحصول على خدمات بنكية أو الذين لديهم فرص محدودة في الحصول على تمويل ويكون ذلك بمساعدة الحلول التكنولوچية المتطورة.