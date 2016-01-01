العلماء يثبتون تجدد الخلايا العصبية ويدحضون الأساطير حول ذلك

وجد العلماء في كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية طريقة لتجديد الخلايا العصبية بعد تلفها، ووفقا لهم يمكن تحفيز العمليات الخلوية بمساعدة التدريب الحركي (المهارات الحركية).
وكان محور الدراسة يدور حول الخلايا الدبقية القليلة التغضن وهي الخلايا التي توفر وظائف عصبية صحية للجسم طوال الحياة وتتواجد بشكل أساسي في المادة البيضاء والمادة الرمادية أيضا.
ويمكن أن تساعد هذا الخلايا (الناضجة منها) على استعادة الأنسجة العصبية عن طريق إنشاء أغلفة ميالين جديدة (وهي مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا) والمسؤولة عن السيالة العصبية من الدماغ إلى الأعضاء والأنسجة والعكس صحيح.
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