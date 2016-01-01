أقمار صناعية للتحذير من هجمات صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وقعت عقدا مع شركة أمريكية لصنع أقمار صناعية تكون مهمتها التحذير من الهجمات الصاروخية.
ويفيد موقع البنتاغون، أن قيمة العقد الموقع مع شركة Northrop Grumman لإنتاج الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، هي 2.375 مليار دولار. والهدف من إنتاج ونشر هذه الأقمار، هو للتحذير من اقتراب الصواريخ المعادية.
ووفقا للعقد، ستنتج شركة Northrop Grumman قمرين صناعيين يعملان في المدارات القطبية، ضمن إطار برنامج الجيل التالي من الأشعة تحت الحمراء الثابتة Next-Gen OPIR)). وعلى الشركة تنفيذ بنود العقد بحلول ديسمبر عام 2025.
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