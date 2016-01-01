أعلنت شركة أودي الألمانية عن بدء مبيعات النموذج الجديد من سيارات A8 L Security المصفحة الفارهة في السوق الروسية وبعض أسواق العالم.
وذكر موقع روسيا اليوم أن البيانات التي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام إلى أن هيكل السيارة الجديدة يوفر حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع من عيار7.62 × 51 مم، وفق معايير VR9، كما يتوافق الزجاج المقوى لهذه السيارة مع معايير الحماية VR10، وله القدرة على صد الرصاص الحارق والخارق للدروع من عيار 7,62×54 ملم.
كما أن الإطارات الخاصة بهذه السيارة تمكنها من السير لمسافة 80 كلم وبسرعة 80 كلم/سا بعد تعرضها لإطلاق النار أو الثقب.
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التعليقات على شاهد| أودي تطرح سيارة فاخرة مخصصة لحماية الشخصيات الهامة
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