

"تمهيداً لردمه ".. محافظة القاهرة تبدأ هدم رخام نفق العروبة "تمهيداً لردمه ".. محافظة القاهرة تبدأ هدم رخام نفق العروبة

اتخذت محافظة القاهرة قرارًا بردم نفق العروبة بشارع صلاح سالم، وذلك لحل أزمة الاختناقات المرورية التي يتسبب بها النفق الذي مر على افتتاحه ما يقارب الأربعة عقود.



وبدأت محافظة القاهرة في عمليات هدم رخام نفق العروبة وذلك تمهيداً لردمه، وإنشاء كوبري العروبة فى الاتجاه العمودى بشارع السيد الميرغنى، وتوسعة شارع صلاح سالم، وذلك في إطار المشروع القومى للطرق وخطة التوسعة وإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.



ويعد هذا المشروع واحداً من أهم مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة التي تتم في مصر الجديدة وشرق القاهرة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة إنشاء العديد من الكباري وتوسعات الطرق فيها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شوارع وطرق العاصمة القديمة.

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ومن المقرر أن يتم غلق نفق العروبة بشكل يومي من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم 23 مايو حتى يوم 30 مايو، تمهيدا للانتهاء من ردم النفق، على أن يتم توفير تحويلات مرورية يتم اتخاذها بتلك المنطقة، فالقادم من طريق المطار يسلك شارع نبيه سليم، والقادم من ناحية العباسية يسلك شارع الطيران.وفي إطار الحفاظ على السيولة المرورية خلال فترة الأعياد القادمة، وجّه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولى، بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة في شوارع المحافظة، كما أمر بنشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة، مشدداً على ضرورة ضبط المخالفات وعدم التهاون فى تحرير المحاضر بها، وأكد على استمرار الحملات بالطرق السريعة والصحراوية استعداد لعيد الفطر.ونشرت الإدارة القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما نشرت السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.