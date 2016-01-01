

بسعر يعادل 286 ألف جنيه مصري.. طرح الجيل الجديد من نيسان جوك 2020 عالمياً بسعر يعادل 286 ألف جنيه مصري.. طرح الجيل الجديد من نيسان جوك 2020 عالمياً

كشفت شركة نيسان النقاب عن الجيل الجديد من سيارة نيسان جوك في استراليا على أن يبدأ الوكلاء توزيعها بدءً من شهر يونيه المقبل، حيث حددت الشركة أسعار ومواصفات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المدمجة الجديدة.



ويرصد "عالم السيارات" خلال هذا التقرير الأسعار والمواصفات الفنية لجميع فئات نيسان جوك موديل 2020.



تتوفر نيسان جوك بأربعة فئات، تبدأ أسعارها من 18,121 دولار، وهذه هي أسعار فئات جوك بالدولار الأمريكي وما يعادلها بالجنيه المصري:

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أسعار نيسان جوك 2020فئات نيسان جوكالسعر بالدولار الأمريكيالسعر المعادل بالجنيه المصريST18,121286,108ST+19,902314,228ST-L21,974346,943Ti23,624372,994مواصفات وتجهيزات نيسان جوك2020تأتي السيارة القياسية في الفئة ST بإطارات معدنية مقاس 17 بوصة، ومصابيح LED أمامية، وأضواء نهارية، وجناح خلفي، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، ومرايات قابلة للطي، ومدفأة ونظام معلومات ترفيه مقاس 8 بوصات، مع دعم لخدمتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع تقنية التعرض على الصوت، وشاشة TFT مقاس 4.2 بوصة.كما تتميز هذه الفئة بوجود تقنيات مساعدة السائق مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، والتحذير من مغادرة الحارات، والتصحيح الذكي للمرور بالحارات، والتحذير من النقاط العمياء، وإشارات التوقف في حالات الطوارىء.الفئة الثانيةوبالانتقال إلى الفئة الثانية ST+ ستتمتع بوجود مصابيح ضباب kLED وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومقاعد بخاصية التدفئة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية,الفئة الثالثةأما الفئة الثالثة ST-L فتأتي بإطارات مقاس 19 بوصة، وإضاءة محيطية، داخلية وشاشة TFT مقاس 7 بوصة، ونظام صوتي بست سماعات، ولمسات جلدية على عجلة القيادة، وأنظمة قيادة مختلفة منها الاقتصادية والقياسية والرياضية، مع تحكم ذكي في السرعة، وشاشة ذكية لمعرفة ما يحيط بالسيارة.الفئة الرابعةأما الفئة الأخيرة Ti، فتتميز بإضافات فريدة عن الفئات السابقة بإطارات 19 بوصة ذات تصميم مختلف، وهوائي زعنفة سمك القرش، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام صوتي من شركة Bose، وتطعيمات ألكانترا الفاخرة مع الجلد.وبالنسبة للمواصفات الفنية للسيارة، فتعمل نيسان جوك 2020 بمحرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر، يولد قوة 113 حصانًا، ويصل عزم الدوران إلى 180 نيوتن.متر، وتعمل بنظام دفع أمامي للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من سبع سرعات، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 5.8 لترًا لكل 100 كيلو مترًا.