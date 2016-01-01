قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل
حققت سيارة فيات تيبو مبيعات قوية في الربع الأول من عام 2020 وصلت إلى 2815 وحدة، ومع إقبال المستهلكين لشراء هذه السيارة، يبحث أغلبهم عن أسعار قطع غيار لمعرفة مصاريف التشغيل المختلفة قبل أخذ قرار الشراء، لذا نوضح لك جميع أسعار قطع الغيار والاكسسوارات داخل وخارج التوكيل كي تبني قرار شراء سليم.
ورصدت مجلة "عالم السيارات" أسعار قطع غيار السيارة من أصحاب السيارات بعد إجراء بعض الصيانات الدورية داخل التوكيل، ومن خلال مشاركات بعض مُلاك السيارة لأسعار قطع الغيار داخل مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال رصد أسعار بعض الاكسسوارات من خلال التجار خارج التوكيل الرسمي.
أسعار قطع غيار الصيانات الدورية والميكانيكا
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
فلتر زيت 1400
120
فلتر زيت 1600
160
زيت توتال 5 لتر 40-5W
620
زيت توتال 5 لتر 0w-30
875
فلتر هواء 1400
220
فلتر هواء 1600
280
فلتر تكييف 1400
230
فلتر بنزين 1400
503
بوجيهات 1400
504
بوجيهات 1600
920
ماء رادياتير 1 لتر
195
سير مجموعة 1400
350
سير مجموعة 1600
500
بلية شداد 1600
650
بلية شداد دينامو 1600
1450
بلية شداد دينامو 1400
819
سير تقسيمه 1400
450
شداد سير تقسيمه
698
مبرد زيت 1600
4900
عمة هواء 1600
4400
طلمبة مياه 1600
6000
رادياتير 1600
4398
سربنتينة تكييف 1600
6270
كمبروسر تكييف 1600
15200
أسعار قطع الغيار الخارجية للسيارة
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
زجاج أمامي + حساس مطر
6240
زجاج أمامي بدون حساس مطر
4700
زجاج خلفي
3550
مصباح أمامي
3180
مصباح خلفي
2000
إشارات جانبية
180
مصباح ضباب
1950
عاكس خلفي
475
حامل مصباح خلفي
150
مصباح رقم السيارة
180
هواية مصباح ضباب
1575
مراية يمين + حساس حرارة
3600
مراية يسار
2480
غطاء مراية يسار
658
أسعار أجزاء الصاج والفيبر في السيارة
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
كارتيرة أمامي
1440
كارتيرة خلفي
790
اكصدام أمامي
3860
اكصدام خلفي
4420
شاسيه اكصدام
2500
دعامة اكصدام خلفية
580
قطع تثبيت الاكصدامات
150
حامل اكصدام
144
رفرف أمامي
2615
رفرق خلفي
3550
غطاء المحرك "كبوت"
3575
مفصلة كبوت
700
شنطة هاي لاين
9400
ذراع شنطة
1350
مساعد شنطة
800
كالون شنطة
1200
رف صاج شنطة
5850
باب أمامي
7680
أسعار قطع غيار نظام التعليق
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
بطاحة
850
تيل أمامي
1150
مساعد أمامي
1800
مصفحة حديد
2400
مقص أمامي
2810
قاعدة موتور 1600
2300
قاعدة مضرب فتيس
467
طقم طنابير
4395
سكاترا
9400
قنطرة
17500
كوبلن كامل
18900
جنط 16 بوصة
7938
جنط 7 بوصة
8800
أسعار بعض الاكسسوارات الداخلية والخارجية
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
كنترول إيرباج
14000
إيرباج طارة
16000
إيرباج تابلوه
16000
حزام أمان
6000
قشرة تابلوه فايبر
22000
فبرة رف صاج خلفي
4100
فرش رفرف داخلي
1550
كاوتش داير شنطة
1000
فرش باب شنطة
1100
ميكانيزم دعم القطنية
5400
كاميرا
1500
علامة أمامية
1141
شبكة سفلية
870
شبكة أمامي علوي نيكل
1750
شبكة أمامي علوي بدون نيكل
1270
مقبض باب نيكل
1100
كلمة تيبو
450
مسطرة نيكل شنطة
2600
أسعار بعض الاكسسوارات خارج التوكيل
قطع الغيار
السعر بالجنية المصري
باغة فانوس أمامي تركي
375
باغة فانوس خلفي تركي
250
شبكة أمامية سوداء بيزلاين
250
شبكة أمامية نيكل هاي لاين
700
سنب شبكة سوداء
250
شنب شبكة نيكل
400
غطاء مرايات بلون السيارة
225
غماز رفرف
80
مقبض باب خارجي
250
تيل أمامي أمريكي
550
علامة أمامية
120
علامة خلفية
100
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