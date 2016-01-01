

قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

حققت سيارة فيات تيبو مبيعات قوية في الربع الأول من عام 2020 وصلت إلى 2815 وحدة، ومع إقبال المستهلكين لشراء هذه السيارة، يبحث أغلبهم عن أسعار قطع غيار لمعرفة مصاريف التشغيل المختلفة قبل أخذ قرار الشراء، لذا نوضح لك جميع أسعار قطع الغيار والاكسسوارات داخل وخارج التوكيل كي تبني قرار شراء سليم.



ورصدت مجلة "عالم السيارات" أسعار قطع غيار السيارة من أصحاب السيارات بعد إجراء بعض الصيانات الدورية داخل التوكيل، ومن خلال مشاركات بعض مُلاك السيارة لأسعار قطع الغيار داخل مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال رصد أسعار بعض الاكسسوارات من خلال التجار خارج التوكيل الرسمي.





أسعار قطع غيار الصيانات الدورية والميكانيكا

قطع الغيارالسعر بالجنية المصريفلتر زيت 1400120فلتر زيت 1600160زيت توتال 5 لتر 40-5W620زيت توتال 5 لتر 0w-30875فلتر هواء 1400220فلتر هواء 1600280فلتر تكييف 1400230فلتر بنزين 1400503بوجيهات 1400504بوجيهات 1600920ماء رادياتير 1 لتر195سير مجموعة 1400350سير مجموعة 1600500بلية شداد 1600650بلية شداد دينامو 16001450بلية شداد دينامو 1400819سير تقسيمه 1400450شداد سير تقسيمه698مبرد زيت 16004900عمة هواء 16004400طلمبة مياه 16006000رادياتير 16004398سربنتينة تكييف 16006270كمبروسر تكييف 160015200أسعار قطع الغيار الخارجية للسيارةقطع الغيارالسعر بالجنية المصريزجاج أمامي + حساس مطر6240زجاج أمامي بدون حساس مطر4700زجاج خلفي3550مصباح أمامي3180مصباح خلفي2000إشارات جانبية180مصباح ضباب1950عاكس خلفي475حامل مصباح خلفي150مصباح رقم السيارة180هواية مصباح ضباب1575مراية يمين + حساس حرارة3600مراية يسار2480غطاء مراية يسار658أسعار أجزاء الصاج والفيبر في السيارةقطع الغيارالسعر بالجنية المصريكارتيرة أمامي1440كارتيرة خلفي790اكصدام أمامي3860اكصدام خلفي4420شاسيه اكصدام2500دعامة اكصدام خلفية580قطع تثبيت الاكصدامات150حامل اكصدام144رفرف أمامي2615رفرق خلفي3550غطاء المحرك "كبوت"3575مفصلة كبوت700شنطة هاي لاين9400ذراع شنطة1350مساعد شنطة800كالون شنطة1200رف صاج شنطة5850باب أمامي7680أسعار قطع غيار نظام التعليققطع الغيارالسعر بالجنية المصريبطاحة850تيل أمامي1150مساعد أمامي1800مصفحة حديد2400مقص أمامي2810قاعدة موتور 16002300قاعدة مضرب فتيس467طقم طنابير4395سكاترا9400قنطرة17500كوبلن كامل18900جنط 16 بوصة7938جنط 7 بوصة8800أسعار بعض الاكسسوارات الداخلية والخارجيةقطع الغيارالسعر بالجنية المصريكنترول إيرباج14000إيرباج طارة16000إيرباج تابلوه16000حزام أمان6000قشرة تابلوه فايبر22000فبرة رف صاج خلفي4100فرش رفرف داخلي1550كاوتش داير شنطة1000فرش باب شنطة1100ميكانيزم دعم القطنية5400كاميرا1500علامة أمامية1141شبكة سفلية870شبكة أمامي علوي نيكل1750شبكة أمامي علوي بدون نيكل1270مقبض باب نيكل1100كلمة تيبو450مسطرة نيكل شنطة2600أسعار بعض الاكسسوارات خارج التوكيلقطع الغيارالسعر بالجنية المصريباغة فانوس أمامي تركي375باغة فانوس خلفي تركي250شبكة أمامية سوداء بيزلاين250شبكة أمامية نيكل هاي لاين700سنب شبكة سوداء250شنب شبكة نيكل400غطاء مرايات بلون السيارة225غماز رفرف80مقبض باب خارجي250تيل أمامي أمريكي550علامة أمامية120علامة خلفية100







