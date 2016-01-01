قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

آخر الأخبارأخبار السيارات › قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

صورة الخبر: قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل
قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

حققت سيارة فيات تيبو مبيعات قوية في الربع الأول من عام 2020 وصلت إلى 2815 وحدة، ومع إقبال المستهلكين لشراء هذه السيارة، يبحث أغلبهم عن أسعار قطع غيار لمعرفة مصاريف التشغيل المختلفة قبل أخذ قرار الشراء، لذا نوضح لك جميع أسعار قطع الغيار والاكسسوارات داخل وخارج التوكيل كي تبني قرار شراء سليم.

ورصدت مجلة "عالم السيارات" أسعار قطع غيار السيارة من أصحاب السيارات بعد إجراء بعض الصيانات الدورية داخل التوكيل، ومن خلال مشاركات بعض مُلاك السيارة لأسعار قطع الغيار داخل مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال رصد أسعار بعض الاكسسوارات من خلال التجار خارج التوكيل الرسمي.


أسعار قطع غيار الصيانات الدورية والميكانيكا

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

فلتر زيت 1400

120
فلتر زيت 1600

160

زيت توتال 5 لتر 40-5W

620

زيت توتال 5 لتر 0w-30

875

فلتر هواء 1400

220

فلتر هواء 1600

280

فلتر تكييف 1400

230

فلتر بنزين 1400

503

بوجيهات 1400

504

بوجيهات 1600

920

ماء رادياتير 1 لتر

195

سير مجموعة 1400

350

سير مجموعة 1600

500

بلية شداد 1600

650

بلية شداد دينامو 1600

1450

بلية شداد دينامو 1400

819

سير تقسيمه 1400

450

شداد سير تقسيمه

698

مبرد زيت 1600

4900

عمة هواء 1600

4400

طلمبة مياه 1600

6000

رادياتير 1600

4398

سربنتينة تكييف 1600

6270

كمبروسر تكييف 1600

15200



أسعار قطع الغيار الخارجية للسيارة

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

زجاج أمامي + حساس مطر

6240

زجاج أمامي بدون حساس مطر

4700

زجاج خلفي

3550

مصباح أمامي

3180

مصباح خلفي

2000

إشارات جانبية

180

مصباح ضباب

1950

عاكس خلفي

475

حامل مصباح خلفي

150

مصباح رقم السيارة

180

هواية مصباح ضباب

1575

مراية يمين + حساس حرارة

3600

مراية يسار

2480

غطاء مراية يسار

658



أسعار أجزاء الصاج والفيبر في السيارة

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

كارتيرة أمامي

1440

كارتيرة خلفي

790

اكصدام أمامي

3860

اكصدام خلفي

4420

شاسيه اكصدام

2500

دعامة اكصدام خلفية

580

قطع تثبيت الاكصدامات

150

حامل اكصدام

144

رفرف أمامي

2615

رفرق خلفي

3550

غطاء المحرك "كبوت"

3575

مفصلة كبوت

700

شنطة هاي لاين

9400

ذراع شنطة

1350

مساعد شنطة

800

كالون شنطة

1200

رف صاج شنطة

5850

باب أمامي

7680



أسعار قطع غيار نظام التعليق

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

بطاحة

850

تيل أمامي

1150

مساعد أمامي

1800

مصفحة حديد

2400

مقص أمامي

2810

قاعدة موتور 1600

2300

قاعدة مضرب فتيس

467

طقم طنابير

4395

سكاترا

9400

قنطرة

17500

كوبلن كامل

18900

جنط 16 بوصة

7938

جنط 7 بوصة

8800



أسعار بعض الاكسسوارات الداخلية والخارجية

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

كنترول إيرباج

14000

إيرباج طارة

16000

إيرباج تابلوه

16000

حزام أمان

6000

قشرة تابلوه فايبر

22000

فبرة رف صاج خلفي

4100

فرش رفرف داخلي

1550

كاوتش داير شنطة

1000

فرش باب شنطة

1100

ميكانيزم دعم القطنية

5400

كاميرا

1500

علامة أمامية

1141

شبكة سفلية

870

شبكة أمامي علوي نيكل

1750

شبكة أمامي علوي بدون نيكل

1270

مقبض باب نيكل

1100

كلمة تيبو

450

مسطرة نيكل شنطة

2600

أسعار بعض الاكسسوارات خارج التوكيل

قطع الغيار

السعر بالجنية المصري

باغة فانوس أمامي تركي

375

باغة فانوس خلفي تركي

250

شبكة أمامية سوداء بيزلاين

250

شبكة أمامية نيكل هاي لاين

700

سنب شبكة سوداء

250

شنب شبكة نيكل

400

غطاء مرايات بلون السيارة

225

غماز رفرف

80

مقبض باب خارجي

250

تيل أمامي أمريكي

550

علامة أمامية

120

علامة خلفية

100

صورة الخبر: قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

صورة الخبر: قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

المصدر: عالم السيارات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل الشراء.. نرصد أسعار قطع غيار فيات تيبو داخل وخارج التوكيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8319

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager