

4 وصفات طبيعية من قشر الموز لعلاج حب الشباب بأمان 4 وصفات طبيعية من قشر الموز لعلاج حب الشباب بأمان

يحتوى قشر الموز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل اللوتين الذى يساعد على حماية الجلد من التلف نتيجة التعرض لعوامل مختلفة مثل أشعة الشمس، كما يعتبر مصدرا للأحماض الدهنية الأسترية، التى تساعد فى علاج مشاكل جلدية مثل الأكزيما والصدفية، بالإضافة إلى إن الموز يعد مصدرا رائعا للزنك، مما يساعد على مكافحة حب الشباب، ويمكن الاستفادة من الموز فى علاج مشاكل البشرة من خلال اتباع طرق مختلفة أشار إليها تقرير منشور بموقع "stylecraze".







قشر الموز



ينصح بغسل الوجه بمنظف ثم تجفيفه بمنشفة، وتدليك الوجه بقشر الموز لمدة 10 دقائق تقريبًا، وعند تحول القشر إلى اللون بنى يتم استبداله بأخرى، لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، حيث يساعد قشر الموز على تعزيز صحة البشرة لاحتوائه على الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، التى تساعد أيضاً فى التخلص من حب الشباب.

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قشر الموز و الشوفانيمكن خلط قشر الموز مع نصف كوب من دقيق الشوفان، وإضافة 3 ملاعق كبيرة من السكر، حتى يصبح الخليط ناعما، ثم وضع الخليط على الوجه من خلال التدليك لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء، ووضع مرطب خالى من الزيوت، وتساعد هذه الوصفة فى علاج حب الشباب والحصول على بشرة نضرة.عصير الليمون وقشر الموزيجب مزج ملعقة كبيرة من قشر الموز المهروس مع ملعقة كبيرة أخرى من عصير الليمون، حتى الحصول على خليط ناعم، ثم استخدام قطعة قطن، وغمسها فى الخليط لوضعها على البشرة، ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك غسل الوجه بماء دافىء، وترك البشرة حتى تجف، حيث يساعد الليمون فى القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب والتخلص من الندبات.بيكنج بودر وقشر الموزيمكن مزج ملعقة كبيرة من قشر الموز المهروس مع نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، حتى الحصول على خليط ناعم، ووضعه على حب الشباب، وترك الخليط لمدة دقيقتين ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، وتجفيفه ثم استخدام مرطب خالى من الزيوت.