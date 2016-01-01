

مطعم أمريكى يستبدل الطاولات بـ "عوامات سوداء" للالتزام بالتباعد الاجتماعى مطعم أمريكى يستبدل الطاولات بـ "عوامات سوداء" للالتزام بالتباعد الاجتماعى

أصدرت بعض الحكومات حول العالم قرارا بإعادة افتتاح المطاعم مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعى، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الأقنعة وغيرها.



لذلك التزمت المطاعم بهذه الإجراءات مع تغيير نظام الجلوس داخل المطعم لإجبار الزبائن على الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكان بينها إحدى المطاعم بولاية ماريلاند بأمريكا، الذى اشترى طاولات عبارة عن " عوامات سوداء"، والتى تساعد على إلزام الزبائن بالتباعد الاجتماعى، حيث تساعد على إبعاد الزبون عن الأخر بمسافة تقدر بـ6 أقدام، وفقاً لما ذكره موقع " insider " الأمريكى.



وقالت دونا هارمان، صاحبة المطعم، لموقع" إنسايدر"، أن الفكرة لقت إعجاب الكثير من الزبائن الذين وجدوا إنها تساعدهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعى لحمايتهم من الفيروس، مما يجعلهم يشعرون بالأمان والسعادة داخل المطعم، مما دفع مطعم Ocean City للتخطيط لإنشاء المزيد من طاولات من الأنابيب بموقف السيارات، حيث اشترت هارمان 10 طاولات أخري لتستوعب مايصل إلى 50 زبونا، مع توفير خدمة التوصيل للزبائن.

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أشار التقرير إلى إن فيروس كورونا المستجد تسبب فى تحقيق العديد من الخسائر المالية لأصحاب المطاعم، لذلك يعتبر إعادة افتتاح المطاعم مرة أخرى بمثابة قبلة الحياة لهما، لتعويض الخسائر، لذلك يحاول أصحاب المطاعم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعى بكافة الوسائل الممكنة، والتى منها مانفذه مطعم ماريلاند، من توفير "عوامات سوداء " داخل المطعم لإلزام الزبائن بمسافة التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الجلوس داخل المطعم مع الالتزام بطرق الوقاية من غسل يدين بالماء والصابون وارتداء قناع الوجه، والالتزام بالتباعد الاجتماعى بين شخص وأخر، وغيرها من طرق الوقاية التى يجب اتباعها خلال الفترة القادمة خاصة أثناء الجلوس داخل المطعم أو بأى مكان أخر خارج المنزل للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.