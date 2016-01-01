أصدرت بعض الحكومات حول العالم قرارا بإعادة افتتاح المطاعم مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعى، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الأقنعة وغيرها.
لذلك التزمت المطاعم بهذه الإجراءات مع تغيير نظام الجلوس داخل المطعم لإجبار الزبائن على الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكان بينها إحدى المطاعم بولاية ماريلاند بأمريكا، الذى اشترى طاولات عبارة عن " عوامات سوداء"، والتى تساعد على إلزام الزبائن بالتباعد الاجتماعى، حيث تساعد على إبعاد الزبون عن الأخر بمسافة تقدر بـ6 أقدام، وفقاً لما ذكره موقع " insider " الأمريكى.
وقالت دونا هارمان، صاحبة المطعم، لموقع" إنسايدر"، أن الفكرة لقت إعجاب الكثير من الزبائن الذين وجدوا إنها تساعدهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعى لحمايتهم من الفيروس، مما يجعلهم يشعرون بالأمان والسعادة داخل المطعم، مما دفع مطعم Ocean City للتخطيط لإنشاء المزيد من طاولات من الأنابيب بموقف السيارات، حيث اشترت هارمان 10 طاولات أخري لتستوعب مايصل إلى 50 زبونا، مع توفير خدمة التوصيل للزبائن.
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التعليقات على مطعم أمريكى يستبدل الطاولات بـ "عوامات سوداء" للالتزام بالتباعد الاجتماعى
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