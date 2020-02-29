واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وبلغت قيمة الزيادة نحو 5 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و 12 جنيها في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
وكانت أسعار الذهب في مصر، شهدت زيادة تاريخية خلال تعاملات أمس الأثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها، وسجلت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر.
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التعليقات على ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم.. والعيار يقفز 5 جنيهات
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