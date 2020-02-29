تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

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تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم في البنك المركزي المصري ١٥.٧٣ جنيه للشراء، و١٥.٨٣ جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الصرف، في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ومصرف ابو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول، ١٥.٧٢ جنيه للشراء، و١٥.٨٢ جنيه للبيع

بينما سجل سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك التعمير والإسكان وبنك البركة وبنك إسكندرية والبنك التجاري الدولي cib والبنك العربي الأفريقي وبنك عودة وبنك القاهرة، ١٥.٧٤ جنيه للشراء، و١٥.٨٤ جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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