طريقة عمل فول بالطماطم لسحور لذيذ..فيديو

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الفول بالطماطم


تحار أغلب السيدات فى تحضير السحور فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرفى على طريقة عمل الفول بالطماطم لسحور مشبع.
قدمت الشيف توتا مراد طريقة تحضير الفول بالطماطم.

وأوضحت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير الفول بالطماطم كالتالي «فول سادة، زيت، ثوم مفروم، قرن فلفل حامي، طماطم بدون القلب، صلصلة طماطم، عصير طماطم، خل، زيت».

وتابعت «يتم وضع الثوم في طاسة على النار، مع إضافة الطماطم والفلفل الحامي ورشة ملح وكزبرة وكمون، مع إضافة عصير الطماطم».

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المصدر: elbalad

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