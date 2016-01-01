لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست



دجاج كريسبى دجاج كريسبى

تفضل العديد من الأمهات تقديم سفرة بسيطة، وفى نفس الوقت محببة لأسرتها، وتحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يجب أن يحصل عليها الجسم.



ونقدم لكِ إفطار اليوم دجاج كريسبى مع المكرونة بالصوص الأحمر، والحلو رموش الست.



مكونات الدجاج الكريسبى

1 كيلو صدور دجاج

ملح وفلفل

1 كوب دقيق

2 بيض

ماء صودا

زيت للقلي

صلصة الباربكيو

1 كوب كاتشاب

1 ملعقة صغيرة مسطردة

نصف كوب صلصة باربكيو

2 ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص حسب الرغبة

1 مكعب مرق

1 ملعقة كبيرة سكر

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