لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست

دجاج كريسبى
تفضل العديد من الأمهات تقديم سفرة بسيطة، وفى نفس الوقت محببة لأسرتها، وتحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يجب أن يحصل عليها الجسم.
ونقدم لكِ إفطار اليوم دجاج كريسبى مع المكرونة بالصوص الأحمر، والحلو رموش الست.
مكونات الدجاج الكريسبى
1 كيلو صدور دجاج
ملح وفلفل
1 كوب دقيق
2 بيض
ماء صودا
زيت للقلي
صلصة الباربكيو
1 كوب كاتشاب
1 ملعقة صغيرة مسطردة
نصف كوب صلصة باربكيو
2 ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص حسب الرغبة
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير دجاج كريسبي
* قومى بخلط الدقيق مع الفلفل والملح ثم ضعى الصودا
* يغمر الدجاج في الخليط ويحمر في الزيت
صلصة الباربيكيو
* تخلط ملعقة صغيرة من الكاتشب, المستردة ورشسترشاير صوص مع السكر، ومكعب مرقة ماجي ثم يوضع على النار.
* يضاف الدجاج الكريسبى مع الصوص ويقدم
مكونات المكرونة بالصوص الأحمر
مكرونة اسباجيتي
عصير طماطم
صلصة طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
زعتر طازج
سكر
جبنة رومي مبشورة
ملح
فلفل
زبدة
زيت
طريقة تحضير مكرونة بالصوص الأحمر
* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم وثوم مفروم وزعتر مفروم وملح وفلفل
* تضاف إليه قطعة زبدة وعصير الطماطم والصلصة ورشة سكر
* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا
* تقدم المكرونة مع رشة جبنة مبشورة
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مكونات رموش الست
3 كوب دقيق
نصف كوب سميد
كوب سكر بودرة
نصف كوب جوز هند
كوب إلا ربع سمن
3 بيضة
فانيليا
رشة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
شربات
طريقة تحضير رموش الست
* اخلطى الدقيق مع السميد والسكر والبيكنج بودر والملح وجوز الهند
* أضيفى السمن والبيض والفانيليا
* شكلى الخليط لأصابع ثم أضغطى عليها بشوكة
* أدخلى رموش الست الفرن حتى تمام النضج
* اسقى رموش الست بالشربات ورشيها بجوز الهند وقدميها
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