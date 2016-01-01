احذريها.. أشهر مشكلات خبز الكحك والبسكويت وطرق حلها

يعد الدقيق من المكونات الأساسية فى تحضير المعجنات، والحلويات، ولذلك يجب أن يتم اختيار الدقيق بشكل جيد، لأن الدقيق السيئ يمكن أن يفسد الأكلة بشكل كامل.
ومن أشهر المشكلات التى يمكن أن تحدث عند وضع الدقيق السيئ فى الطعام هى:
طرد السمنة
عند استخدام دقيق غير جيد فى الطعام، وخلطه مع السمن يقوم الدقيق بطرد السمن وفصله بشكل غير جيد، حتى بعد خلطهم معًا بشكل مستمر، وفى هذا الوقت يجب وضع نوع آخر من الدقيق حتى تمسك العجينة ببعضها مرة أخرى.
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