إنقاص الوزن ليس مهمة صعبة، ويمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتيها طول فترة رمضان بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وعادات الأكل الخاطئة بطرق سريعة، إليك الرجيم التالي لإنقاص الوزن يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.
الإفطار :
كوب أرز مسلوق +نصف فرخة مشوية + خضار فى الفرن
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التعليقات على قبل عيد الفطر.. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بالجنزبيل والليمون
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