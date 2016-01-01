قبل عيد الفطر.. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بالجنزبيل والليمون

آخر الأخبارالصحة والجمال › قبل عيد الفطر.. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بالجنزبيل والليمون

صورة الخبر: كيف تتخلصين من وزنك الزائد
كيف تتخلصين من وزنك الزائد

إنقاص الوزن ليس مهمة صعبة، ويمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتيها طول فترة رمضان بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وعادات الأكل الخاطئة بطرق سريعة، إليك الرجيم التالي لإنقاص الوزن يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.

الإفطار :

كوب أرز مسلوق +نصف فرخة مشوية + خضار فى الفرن

أو ربع فرخة مشوية +سلطة +مكرونة مسلوقة

بين الإفطار والسحور:

خيار أو ثمرة فاكهة

السحور :
شوربة خضار + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة

أو جبن قريش +بيضة مسلوقة

بعد السحور :

كوب من الجنزبيل بالليمون .

المصدر: موقع "بولد سكاي" الهندي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل عيد الفطر.. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بالجنزبيل والليمون

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98585

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager