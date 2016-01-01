قبل عيد الفطر.. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بالجنزبيل والليمون



كيف تتخلصين من وزنك الزائد كيف تتخلصين من وزنك الزائد

إنقاص الوزن ليس مهمة صعبة، ويمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتيها طول فترة رمضان بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وعادات الأكل الخاطئة بطرق سريعة، إليك الرجيم التالي لإنقاص الوزن يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.



الإفطار :



كوب أرز مسلوق +نصف فرخة مشوية + خضار فى الفرن

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أو ربع فرخة مشوية +سلطة +مكرونة مسلوقةبين الإفطار والسحور:خيار أو ثمرة فاكهةالسحور :شوربة خضار + شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطةأو جبن قريش +بيضة مسلوقةبعد السحور :كوب من الجنزبيل بالليمون .