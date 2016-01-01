هل تعاني من كسل العين؟ إليك علاجات سريعة يمكن أن تخلصك من كسل العين، وتساعد على تحسين الرؤية.
ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي يمكن أن تساعد النظارات الصحيحة في تحسين مشاكل الرؤية مثل قصر النظر، وطول البصر والاستجماتيزم، والتي تسبب كسل العين.
- يجب ارتداء النظارات الطبية في كل وقت.
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التعليقات على لا داعي للقلق.. علاجات سريعة لكسل العين
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