التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما



وزير الموارد المائية والرى وزير الموارد المائية والرى

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه سيلتزم بالحجر المنزلى لأسبوعين وذلك بسبب لقائه الدكتور أيمن حمزة محافظ الدقهلية الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا.



وكتب وزير الرى على صفحته "سألتزم بالحجر المنزلى أسبوعين".



وأكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وذلك على خلفية الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة بين المحافظ ووزير الري.

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وقال السباعي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه تم عمل مسحة لكل من قابل المحافظ بداية من حارس الأمن حتي الوزير، كما تم تعقيم مبني الوزارة، وسيتم تعقيم كل السيارات الداخلية للوزارة وتم تعميم استخدام الكمامة في كل أجهزة الوزارة وكذلك منع الدخول إلا بها.وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والذى أعلن فى وقت لاحق من إصابته بفيروس كورونا.وأعرب الدكتور عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، داعيا كافة المصريين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.