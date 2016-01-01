أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه سيلتزم بالحجر المنزلى لأسبوعين وذلك بسبب لقائه الدكتور أيمن حمزة محافظ الدقهلية الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وكتب وزير الرى على صفحته "سألتزم بالحجر المنزلى أسبوعين".
وأكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا وذلك على خلفية الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة بين المحافظ ووزير الري.
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التعليقات على التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما
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