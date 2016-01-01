صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش



المشمش المشمش

يحتوي المشمش على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن تجفيف وتناول المشمش كمصدر جيد للألياف أو يمكن استهلاكه نيئًا أيضًا، ويساعد فى علاج الهضم وخفض نسبة الكوليسترول، وفقدان الوزن وعلاج أمراض الجهاز التنفسي.



ويرصد موقع "boldsky" أهم فوائد المشمش الصحية:



يخفف الإمساك

قد يعجبك أيضا...

المشمش غني بالألياف ومفيد لحركات الأمعاء الملساء، ويقترح على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أن يستهلكوا المشمش بسبب خصائصه الملينة، يحفز محتوى الألياف في المشمش العصارة المعدية والجهاز الهضمي التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية وفي تحطيم الطعام، مما يسهل معالجتها.يحسن صحة القلبالمشمش مليء بالألياف التي تساعد في تقليل الكوليسترول، مما يحافظ على صحة قلبك، ويزيد المشمش من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من الكوليسترول الضار (LDL). أيضا، تحتوي الفاكهة على البوتاسيوم الذي يوازن مستويات المنحل بالكهرباء في النظام.يعزز صحة العظامتمتلك الثمار الصغيرة والمستديرة كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز والفوسفور اللازمة لنمو العظام إن تناول هذه الفاكهة يوميًا بطريقة مضبوطة سيمنع هشاشة العظام، ويعزز النمو الصحي للعظام وتطورها، ويمنع الأمراض المرتبطة بالعمر.يعزز التمثيل الغذائييساعد المشمش في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم لاحتوائه على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والصوديوم، تحافظ هذه المعادن على توازن السوائل في الجسم وتوزع الطاقة على أجزاء مختلفة من الأعضاء والعضلات كما تعمل على تحسين التمثيل الغذائي.يمنع السرطانيحتوي المشمش على الكاروتينات ومركبات أخرى مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من السرطان، وتمنع مضادات الأكسدة هذه تلف الجذور الحرة من دخول الجسم وتدمير الخلايا السرطانية.