حجز رئيس جامعة الفيوم بمستشفى العزل بعد تأكد إصابته بكورونا

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صورة الخبر: رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم

أعلن الدكتور ياسر مجدى حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالفيوم، اليوم الأربعاء، أنه جرى حجز الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بمستشفى العزل المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر بيان عميد كلية الطب، أنه بعد عمل الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك نتيجة شكوى رئيس الجامعة من بعض الأعراض البسيطة جاءت نتيجة المسحة إيجابية، ‏وعلى الفور جرى نقل الدكتور "شديد" إلى القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقًا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وأوضح عميد كلية الطب، أن حالة رئيس الجامعة مستقرة ويتلقى العلاج وفقًا لأحدث البروتوكولات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

المصدر: مصراوي

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